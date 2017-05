Por 5 x 1 TRE absolve Ilda Machado

O TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) absolveu a prefeita eleita de Fátima do Sul Ilda Salgado Machado (PR), da acusação de compra de votos.

A juíza eleitoral Rosângela Alves de Lima Fávero havia considerado como prova um vídeo mostrando a então candidata entregando R$ 700 a um eleitor em troca de três votos. Ilda também havia sido denunciada por compra de voto por doar uma pomada no valor de R$ 14 para um eleitor.

A defesa, contudo, argumentou que o vídeo foi produzido de forma ilícita “por que o eleitor, Ederson Ferreira Gonçalves, assumiu a realização da gravação de sua conversa com a atual prefeita induzindo-a em uma situação forjada, sendo utilizada pelos adversários em ataques de campanha eleitoral”.

Além disso, outro fato que chamou à atenção da defesa de Ilda Salgado e também dos eleitores, foi que, Ederson Ferreira, a pessoa que arquitetou o falso vídeo, também teria produzido seu próprio sequestro para incriminar novamente a prefeita.

Ainda conforme a defesa, a própria Polícia Civil de Fátima do Sul teria constatado que o sequestro não aconteceu, mas que Ederson passou a noite em uma boate de depois em um motel.

Sobre a acusação de a prefeita ter doado uma pomada no valor de R$ 14,00 para um eleitor, em depoimento à Justiça, os envolvidos afirmaram que de forma alguma Ilda Machado teve algum tipo de envolvimento com a situação.