O indígena, Rodrigo Gomes Redis de 22 anos morreu esfaqueado na tarde deste sábado (4) enquanto caminhava na Avenida Marechal Floriano, em Ponta Porã. O suspeito do crime fugiu e até o momento não foi localizado.

O crime aconteceu por volta das 13h35. Segundo Porã News, a vítima estava andando com irmão na região central do município, quando o autor se aproximou e apunhalou uma faca no peito da vítima, fugindo em seguida.

Agentes da Polícia Militar e Civil estiveram no local realizando buscas, e colhendo informações. Um suspeito que estava no local foi preso, mas os policiais deverão investigar se o rapaz que foi conduzido a delegacia participou do crime.

Relatos do irmão da vítimas e que antes de acontecer o crime, ele e o autor começaram a discutir por causa de R$ 10, que o suspeito estaria devendo para Rodrigo. Ainda em depoimento a reportagem ao ser cobrado sobre o valor, o criminoso o esfaqueou.

Polícia Civil abrirá uma sindicância para apurar o crime