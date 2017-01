Um jovem de 19 anos foi agredido com uma barra de ferro na cabeça, neste domingo(15), no bairro Carioca, em Três Lagoas. Segundo a Polícia Civil, a esposa da vítima de 22 anos o agrediu por o motivo de ciúmes.

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem teria chamado à cunhada, irmão da esposa, para conversar e beber num estabelecimento na região central do município. Após tomar conhecimento do convite, a agressora chegou em casa, e começou a agredir a vítima com tapas e arranhões. Logo após, a mulher pegou uma barra de ferro e desferiu dois golpes na cabeça da vítima, causando ferimentos.

Encaminhado ao hospital, a vítima teve uma hemorragia e não corre risco de morte. A mulher fugiu da casa e ainda não foi encontrada. O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia de Três Lagoas.