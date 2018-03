Interessado em uma mulher identificada apenas como Anamaria, Lindomar Vieira dos Santos, de 37 anos, usou duas armas de fogo para ameaçar Wolghran Lopes Dias Guiomar, de 38 anos. A confusão aconteceu na madrugada deste sábado (10), na região central do município de Três Lagoas – 326 km distantes de Campo Grande.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a polícia foi informada que Lindomar estava na posse de duas armas de fogo. Quando a equipe chegou ao local, encontrou Wolghan e o suspeito em luta corporal. Os oficiais viram as armas com o autor.

Wolghan conseguiu segurar uma das armas e a outra acabou caindo das mãos do autor. O polícia conseguiu imobilizar Lindomar e desarma-lo.

Conforme o B.O as testemunhas disseram que, Lindomar apresentava estar muito nervoso e descontrolado, e a motivação da confusão teria sido por conta que o autor ficou interessado por uma das mulheres que estavam na mesa com Wolghran.

Os amigos tentaram acalmar Lindomar, contudo este se alterou e se retirou do bar, onde momentos depois, o grupo de amigos visualizou o autor voltar de um carro Fox de cor prata, armado.

O autor desceu do veículo com as armas em punho, dizendo “Você não é bom, quero ver o que vocês vão fazer. Agora vou mostrar quem sou”.

A vítima relatou ter agido por impulso no intuito de proteger seus amigos de tal agressão, que por vezes percebeu que o autor acionava o gatilho da arma e que em dado momento veio a tomar várias coronhadas na cabeça.

O autor foi apresentado com sinais de embriaguez e com lesão corporal na face e na boca, devido à luta corporal que se envolveu.