O Corpo de Bombeiros de Coxim, que atende toda a região norte de Mato Grosso do Sul, está sem viatura adequada para transportar vítimas de acidentes há mais de 30 dias. Em vários casos, eles tem usado a viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas, na tarde de sexta-feira (5), eles tiveram de improvisar.

De acordo com informações do Edição MS, o Samu atendia a um acidente no bairro Senhor Divino, quando o Corpo de Bombeiros teve de socorrer um menino, de 6 anos, no bairro Piracema, ou seja, dois extremos da cidade. Sem viatura adequada, os socorristas tiveram transportar a criança no banco de uma viatura ABR-27 (Auto Bomba Rápido), que é apenas para o transporte de militares em operações de busca e salvamento.

Os socorristas imobilizaram o menino de forma adequada e prenderam a prancha de estabilização com cintos, apesar da falta de estrutura para trabalhar, garantindo a segurança do ferido, que levado para o Hospital Regional Álvaro Fontoura.

Esse tipo de veículo possui cabine dupla e tanques com água e espuma. O ideal para transportar vítimas de acidente é a UR (Unidade de Resgate).

Entretanto, a Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros de Coxim está baixada, por conta de problemas mecânicos, numa oficina da cidade. A empresa aguarda liberação do governo do Estado para fazer o conserto e devolver a viatura para os bombeiros.

O acidente

A criança estava na calçada e de repente decidiu atravessar a avenida Federal, sem observar o trânsito. Um carro passava no momento e acabou atingindo o menino que, aparentemente, não sofreu ferimentos graves.

O homem que conduzia o carro prestou assistência à vítima e aguardou o Grupamento de Trânsito (GTRAN) para explicar o ocorrido.