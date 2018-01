Por irregularidade no Bolsa Família, 522 benefícios foram cancelados em Nova Andradina

Com suspeitas de irregularidades 522 benefícios do programa “Bolsa Família” em Nova Andradina - a 297 km de Campo Grande, foram cancelados. Conforme a CGU (Controladoria Geral da União) do MDS (Ministério do Desenvolvimento Social), pelo menos 2,5 milhões o de famílias estão com a situação irregular no programa.

De acordo com o site Nova News, o relatório da CGU encontrou 2.558.325 famílias que recebem o benefício com indícios de irregularidades em todo o Brasil. Em Mato Grosso do Sul a investigação da controladoria encontrou possíveis fraudes e, 5.067 cadastros do programa, além de 31.167 famílias com inconsistências cadastrais.

O MDS alega que a fraude foi constatada com base na declaração de renda mensal apresentadas pelos beneficiados, menos que a realidade. Para ser incluído no Bolsa Família, é preciso que a renda mensal por pessoa seja de R$ 85,01 e R$ 170, desde que a família tenha na composição crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos.

Em Nova Andradina dos 2.600 beneficiários 522 estão com algum problema no cadastro. Deste, 123 ficaram sem os benefícios, 399 bloqueados e 143 atualizaram o cadastro.