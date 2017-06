Por renais crônicos, Mandetta vai à Anvisa

Para cobrar uma posição da agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre uma portaria que inviabiliza o tratamento dos Renais Crônicos no país, o Deputado Federal Luiz Henrique Mandetta e os deputados da Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF), se reuniram com o presidente da Avisa Jarbas Barbosa, na terça-feira (13).

Mandetta alertou que a situação é grave e que a Associação Nacional dos Renais Crônicos teme pelo fechamento de muitos leitos por causa das portarias da Anvisa. "A portaria muda todo protocolo da hemodiálise e o impacto é muito grande no custo do tratamento, o que pode estimular o fechamento de clínicas", afirmou o deputado.

Na semana passada, a CSSF aprovou um requerimento de urgência de autoria do deputado Mandetta para a realização de uma audiência pública para discutir a questão da hemodiálise com a presença de representantes do Ministério da Saúde, da Anvisa, da Sociedade Brasileira de Nefrologia e da Associação Nacional dos Renais Crônicos. O presidente da Anvisa se comprometeu a analisar a situação e passar um posicionamento do órgão.