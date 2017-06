O Conselho Nacional de Justiça absolveu por unanimidade o desembargador e ex vice-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Paschoal Leandro, por possível irregularidades na gestão de precatórios. O julgamento aconteceu na manhã desta terça-feira (27).

Segundo o advogado de Paschoal Leandro, Juliano Tannus, o caso foi arquivado. “Durante os votos, o Conselho ainda reconheceu a contribuição do desembargador na gestão de precatórios em MS”, disse, acrescentando que a absolvição foi um alívio.

“Estávamos bastante confiantes, principalmente por conta da certeza da total lisura do desembargador à frente da vice-presidência do TJMS”, finalizou o advogado.

Já o desembargador Paschoal Leandro disse ao JD1 Notícias que a decisão do CNJ "corrigiu uma injustiça". "Houve uma denúncia infundada contra a minha pessoa, que me afastou do setor de precatórios por falta de razoabilidade e de interpretação dos fatos. Ainda estou um pouco emocionado com o resultado do julgamento, porque fui prejudicado na época das denúncias. Durante a minha gestão do setor de precatórios trabalhei para melhorar o sistema e para garantir a transparência. Fico satisfeito que tudo tenha se esclarecido", afirmou.

Entenda

No dia 26 de abril de 2016, o CNJ afastou o então vice-presidente do TJMS, desembargador Paschoal Carmello Leandro, do setor de precatórios do órgão e abriu um processo administrativo disciplinar contra ele.

As irregularidades no setor de precatórios, que funciona junto à estrutura da vice-presidência do TJMS, foram detectadas durante correição realizada pela Corregedoria Nacional de Justiça no período entre 28 de julho e 1º de agosto de 2014.