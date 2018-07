João Manoel da Silva, 43 anos, foi assassinado a tiros na última sexta-feira (7), enquanto jogava sinuca em um bar, localizado no município de Três Lagoas. O caso teria sido motivado por vingança, já que a vítima teria matado um parente de um homem identificado como "Loro", que seria o possível mandante do crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, João estava em um bar jogando sinuca com Jhony Regis Alves dos Santos, 20 anos, quando um homem, ainda não identificado entrou no local e pediu uma dose de pinga.

Conforme o registro, após pegar a dose o autor bebeu e pagou com uma nota de R$ 20. O dono do estabelecimento deu o troco para o cliente, que em seguida foi para a porta do bar, como se fosse sair do local.

Contudo, o homem parou na porta do bar e sacou uma arma de fogo, e efetuou cinco disparos na direção de João Manoel. Dos tiros, três atingiu a vítima que caiu sobre a mesa de sinuca e morreu.

Outro disparo acertou uma garrafa de Coca Cola, enquanto o quinto tirou acabou atingindo a perna esquerda de Jhony. Após ação, o autor fugiu do local. Os policiais da cidade foram acionados.

Duas testemunhas que estavam no local informaram aos policiais que, em outra oportunidade, João já teria sido alvo de outros cinco tiros, porém, na época saiu ileso.

Segundo o boletim, a motivação do homicídio pode ter sido vingança, já que a vítima matou Domingos Pereira Silva, parente de "Loro", possível mandante de sua morte.