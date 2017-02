Durante uma operação realizada na noite desta quinta-feira (9), no Presídio Semiaberto de Dourados, agentes penitenciários localizaram com o interno Tiago Vasques Barbosa de 29 anos um aparelho celular com várias imagens de pornografia infantil.

De acordo com o Dourados News, ao ser questionado, Tiago que cumpre pena de 12 anos por roubo, tráfico e associação criminosa, alegou que as fotos seriam da internet, porém ao analisar o aparelho, os agentes encontraram conversas de “bate-papo” em rede social com menores, do qual ele pedia para eles enviar fotos de partes íntimas.

Diante dos fatos ele foi encaminhado para a delegacia e atuado no artigo 241 da lei nº 8.069 do Estatuto da Criança e Do Adolescente (ECA) em que fotografar ou publicar cena de sexo explicito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente é crime.