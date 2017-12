Posse de Marun é remarcada para amanhã e dezenas são pegos de surpresa em Brasília

A posse de Carlos Marun como ministro da Secretaria de Governo da presidência da república, que inicialmente aconteceria hoje foi remarcada e será realizada amanhã (15), às 15 horas.

Dezenas de autoridades, empresários e amigos de Marun foram até Brasília para acompanhar a cerimônia, mas foram pegos de surpresa com a notícia do adiamento da posse do novo ministro, e pior, já estavam na capital federal , pois os voos que partem de Campo Grande pela manhã com destino a Brasília, um da Tam e outro da Avianca, já tinham completado o trajeto.

O prefeito da capital é um dos que estão nessa situação, mas ele disse a amigos que tinha outras agendas a cumprir na capital federal.

Presidente Temer

Temer passou na quarta-feira (13) por um procedimento de desobstrução da uretra no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Após o procedimento cirúrgico, os médicos responsáveis pelo presidente afirmaram que Temer estava bem, mas precisaria usar uma sonda para normalizar o funcionamento da uretra.

Inicialmente, o Planalto informava que o presidente deveria voltar na quinta para Brasília. Além de participar da posse de Marun, ele tinha na agenda encontro com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e com o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), para discutir a data de votação da reforma da Previdência.