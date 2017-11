No feriado de finados o sol e temperaturas elevadas devem predominar em todo o estado. Com exceção do norte do estado que deve chover à tarde em pontos isolados.

Na Capital a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas na parte da tarde, com temperaturas variando entre 32ºC a 19ºC.

Volta a chover forte a partir desta sexta-feira no sul do estado e se estende para todo o estado no final de semana.