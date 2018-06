Aldo Arantes Dias, 33 anos, realizou disparos de arma de fogo contra o colega, Celso Martines, 41 anos, que estava ingerindo bebida alcoólica em um bar localizado no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O caso aconteceu na última quarta-feira (27), após o autor dizer que estava possuído.

De acordo com o boletim de ocorrência, para comemorar a vitoria da seleção brasileira, Aldo resolveu ir ao bar de seu irmão, João Severino, e ingerir bebidas alcoólicas. No local os irmãos teriam discutido.

Alterado, Aldo disse que era para o irmão se separar da esposa, pois acha que a mesma não “presta”. João tentou acalmar o autor dizendo que gosta da sua mulher e que não iria se separar.



Nervoso com a decisão do irmão, Aldo então sacou uma arma de fogo que estava em sua cintura e disse. “Hoje eu tô com o demônio, vocês duvidam?”. Em seguida, efetuou dois disparos acertando Celso, que estava sentado no local.

Ferido, Celso foi para dentro do estabelecimento, contudo, Aldo resolveu ir atrás efetuando mais disparos. Os policias foram acionados, mas o autor conseguiu fugir do local. A vítima foi levada para a Santa Casa em Campo Grande e passou por cirurgia.

Aos policiais, João relatou que, sempre que ingere bebida alcoólica, Aldo fica alterado. Conforme o irmão, o autor não gosta de sua esposa e já teria discutido com a mesma anteriormente.