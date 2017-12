Postagem sobre UFC faz Facebook de blogueiro da Capital ser bloqueado

Uma postagem que parecia ser inofensiva, fez com que o Facebook do blogueiro da Capital Kiko Cangussu fosse bloqueado na madrugada do último domingo (3). A postagem foi um vídeo que sempre é divulgado pelo UFC antes das lutas.

Kiko explica que estava em casa esperando a luta começar quando no canal do UFC começou a passar um vídeo que é comumente exibido antes das lutas. O blogueiro então filmou com o celular e postou o Facebook.

Na manhã de domingo então veio a surpresa. O Fecbook havia bloqueado sua conta a pedido do UFC por causa de direitos autorais. Kiko conta que ficou surpreso com a punição já que esses vídeos são facilmente encontrados no Youtube. “Cortaram e não me deram nem direito de me defender. Não cometi crime nenhum. O mesmo vídeo que eu filmei e postei está no Youtube e eles não fizeram nada”, conta.

Segundo Kiko, a notificação do Facebook informa que sua conta ficará bloqueada por três dias. Ele lamenta o ocorrido já que sua página na rede social é uma ferramenta usada par divulgar suas postagens do Blog Kiko Cangussu. “Eu uso para meu trabalho. É minha maior fonte de acesso ao Blog”, conclui.