Postos da Capital oferecem gasolina a R$ 2,50 neste sábado

Acontece neste sábado (19) o Feirão do Imposto e em Campo Grande postos de gasolina irão oferecer o litro por R$2,50. O evento é realizado pela (Confederação Nacional dos Jovens Empresários), com objetivo de conscientizar sobre os altos impostos da carga tributária paga ao governo.

Segundo o ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande), na Capital apenas oito empresas participaram comercializando produtos com dedução de impostos. É o caso do Posto Faleiros, da rede Ipiranga, localizado na avenida Duque de Caxias,2390, Vila Nova. Como serão apenas cinco mil litros, terá distribuição de senhas a partir das 6h.

Além disso, cada carro poderá abastecer com venda limitada em até R$50 por veículo, e R$20 por moto, pago exclusivamente em dinheiro.

No bairro Coophavila II, duas drogarias terão 500 medicamentos genéricos sendo vendidos sem impostos. As reduções variam de 38,6% até 46,5% e o atendimento será das 7h às 22h. A drogaria América está localizada na Rua da Península, nº 824, e a Farmais na Rua da Península, nº 626.

No Vila Vilas Boas, o restaurante Brutelus oferecerá refeição no almoço com dedução de 30% de impostos e o valor cai de R$ 39,90 para R$ 28. O local está situado na avenida Bom Pastor, 154.

Já no bairro Santa Fé, a loja Portal Itatiba Móveis comercializará travesseiros com redução de 30%, relativo aos impostos, e o produto, que custa R$ 25,00, será vendido por R$ 15,99. O atendimento ocorrerá das 8h às 18h, na rua Dr. Paulo Machado, 120.

No Centro da Capital, a autoescola Primeira Opção disponibilizará aulas práticas de direção em motos e carros isenção de até 49% de impostos. O atendimento será das 7h às 18h, na rua 13 de Maio, 3075, com distribuição de senhas para aquisição no dia.

O Feirão do Imposto ainda reúne hospedagem. No Hostel Vitória Régia serão ofertados 10 vouchers sem a incidência de tributos, ou seja, redução 30%. O valor cai de R$ 40 para R$ 28 e para conseguir o benefício, é preciso fazer o cadastro no formulário entre 7h às 12h, pelo link: http://bit.ly/hostelsemimposto. O local está situado na avenida Noroeste, 575, bairro Amambai.

No quesito cuidados pessoais, a Vintage Barbearia disponibiliza corte de barba com redução de 28,57% para os 20 primeiros clientes. De R$ 35,00, o serviço sairá por R$ 25,00, sem impostos. O local fica na avenida Ceará, 101 – Vila Antônio.

A empresa Auto Vidros Capital também participa do evento ofertando 20 vouchers para Insulfilm com redução de 37,5%. Valor do produto com imposto cai de R$ 160 para R$ 100. O estabelecimento atenderá da 8h às 11h, na avenida Calógeras, 884, Centro.