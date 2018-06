Praça Belmar Fidalgo é revitalizada na capital

O prefeito esteve no local para vistoriar as obras

O prefeito Marquinhos Trad realizou vistoria nesta terça-feira (18), às obras na Praça Belmar Fidalgo. Ele estava acompanhado do diretor-presidente da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), do gerente da Plaenge, Luiz Otávio e do presidente do Sicredi União, Celso Regis.

As obras são executadas com parceria da Plaenge e Sicredi. O prefeito destacou a importância da parceria. “Ninguém consegue fazer tudo sozinho e encontramos para a reforma do Belmar parceiros, que assim como nós, também pensam no bem da população. Com a estrutura pintada, troca de areia, novos alambrados, manutenção da iluminação e reforma dos banheiros, vamos reinaugurar a praça no dia 2 de agosto”, afirmou.

Rebeca Ferreira Hermes, 14 anos, diz que já sente a diferença quando frequenta a praça. “Eu participo da oficina de ‘beach tennis’ e já sentimos a mudança da areia, que era pouca e falha em vários pontos e hoje está completa e limpa. Isso facilita muito os treinos e jogos”, elogiou a estudante.

Revitalização

As obras de revitalização na Praça Esportiva Belmar Fidalgo tiveram início em 4 de abril. As reformas foram iniciadas pelos banheiros, que foram interditados.

A execução da revitalização está prevista até agosto, quando está marcada a reinauguração da praça, às 19h no dia 2. O investimento das empresas totaliza cerca de R$ 400 mil. Em troca, estas empresas poderão utilizar os espaços publicitários no local já previstos pelo Programa de Parceria Municipal (Propam).

Além da reforma, foi realizada a manutenção nas quadras de areia e o próximo será o parque infantil.