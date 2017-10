Praça do Peixe recebe academia ao ar livre

A correria do dia a dia, muitas vezes, dificulta a prática de atividades importantes para a saúde e qualidade de vida do ser humano. Para tentar mudar essa situação e oferecer bem estar à população, o Instituto Sabin inaugura, neste mês, uma nova academia de ginástica ao ar livre na Praça do Peixe. A ação acontece em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, no dia 27, às 17h, e contará com a presença do prefeito Marquinhos Trad.

O projeto busca colaborar com a saúde da comunidade ao levar a prática de atividades físicas aos locais públicos, permitindo qualidade de vida de forma mais acessível à população. Para Fábio Deboni, gerente executivo do Instituto Sabin, essas iniciativas são de extrema importância no combate ao sedentarismo e ao desinteresse das pessoas em se exercitar. “Com essa correria do dia a dia, ninguém acha espaço na agenda para se cuidar um pouco mais e sair do sedentarismo. Lazeres como a academia ao ar livre, abertos para todos e próximos das pessoas, facilitam muito a prática de exercícios físicos e a melhoria da qualidade de vida”, destaca.

Desde 2012, o Grupo Sabin já doou 20 academias por todo o Brasil, compostas por 10 aparelhos e uma placa orientativa cada. Em Campo Grande, esta é a primeira academia de ginástica doada pelo Sabin.

Criado em 2005, o Instituto Sabin é uma organização sem fins lucrativos responsável pela gestão do investimento social do Grupo Sabin e cuja missão é a de contribuir com a melhoria da qualidade de vida de comunidades, nas cidades de atuação

Serviço:

Inauguração de academia de ginástica

Data: 27 de outubro (sexta-feira)

Horário: 17h

Local: Praça do Peixe, Av. Cel. Pôrto Carrero, 355-567 - Vila Vilas Boas.