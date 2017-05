Praça dos Imigrantes oferece aulas de capoeira

A Praça dos Imigrantes, localizada na região central de Campo Grande, está cheia de atividades. De segunda a sexta-feira o local, ponto de referência de venda de artesanatos regionais, oferecerá aulas de capoeira e oficinas de patch aplique, bordado crivo e ponto cruz, pintura em tecido e macramê.

As aulas de capoeira serão realizadas pelo professor Antônio Cordeiro, às terças, quintas e sábados das 17h às 19h. As inscrições custam R$20,00 e podem ser feitas pelo telefone 67 99943-2191. Já quem gosta de patch aplique, uma técnica de aplicação de retalhos em forma de vários desenhos feitos em tecidos e toalhas com o uso de termocolante, pode aproveitar as aulas da professora Eugênia Oliveira.

A artesã é quem está à frente das oficinas todas às quintas-feiras das 15h às 17h. As aulas são totalmente gratuitas e inscrições podem ser feitas pelo telefone 67 3314-9975 e 98164-1039.

Recentemente a Praça, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), abriu a oficina “Pinta e Borda” que ensina a fazer bordados. Três artesãs são responsáveis por ensinar os alunos. Nas sextas feiras, das 14h às 17h, as professoras Terezinha Fábris e Genciana Ajala dão aulas de bordado crivo, pintura em tecido e macramê. Nesta oficina as inscrições custam R$ 15,00.

Às quartas, das 15h às 17h, a professora Rosana Botelho ministra aulas de bordados ponto cruz de graça. Informações sobre respeito esse curso podem ser obtidas também pelo telefone 3314-9975.

A Praça dos Imigrantes está localizada na Rua 26 de agosto no cruzamento com a Rua Rui Barbosa.