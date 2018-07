Praça Pantaneira, em Campo Grande, será revitalizada

A Praça Pantaneira, localizada na região central de Campo Grande – atrás do prédio da prefeitura municipal –, será revitalizada. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (4), pela assessoria de imprensa do Executivo da cidade. As esculturas também serão restauradas e o serviço deverá ser concluído no mês de aniversário da cidade, em agosto.

Também conhecida como “Praça do Poeta”, após receber no ano de 2010 uma estátua em homenagem a Manoel de Barros, tornou-se cenário para registros fotográficos e ponto de encontro dos campo-grandenses.

O artista plástico Levi Batista, responsável pelas estátuas de animais típicos do pantanal, é quem está realizando a restauração dos monumentos. Além disso, a secretaria municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) executa os reparos nas demais estruturas físicas e vai refazer a jardinagem do local, com o plantio de espécies adequadas para o clima do município.

A Praça Pantaneira foi inaugurada em 2007 com as esculturas e um espaço de convivência para receber os visitantes. Já a estátua de Manoel de Barros, feita de concreto e ferro – com pintura em resina para proteger a obra, foi instalada no ano de 2010.