Praça pública é invadida e cercada no Aero Rancho

Uma praça pública localizada na Rua Jornalista Valdir Lago, no Jardim Aero Rancho, região sul de Campo Grande, aos poucos estariam sendo transformada por alguns moradores em uma área de lazer particular. No local banco de alvenaria e churrasqueiras já teria sido construídas e agora os moradores estariam cercado o espaço.

De acordo com a denúncia de uma moradora, a praça começou a ser ocupada há cerca de um ano. e agora o espaço que é publico começou a ser fechado com uma cerca de arame. “Eles começaram construindo bancos de alvenaria e churrasqueiras e agora começaram a cercar a lateral da praça”, conta a moradora.

Ela explica que são várias famílias construindo no local e se outros moradores resolvem usar a praça eles reclamam. “Eles estão usando com uma extensão do quintal deles. Comigo não aconteceu, mas outra moradora foi sentar nos bancos e eles encrencaram com ela”, salienta. Além das construções irregulares a moradora conta que os invasores escolheram um tipo de cerca perigosa. “Eles colocaram cerca de arame lise, e elas atraem raios”, destaca.

A redação do JD1 Notícias entrou em contato com a prefeitura de Campo Grande e com o diretor-presidente da EMHA, Enéas José de Carvalho Netto, mas até a publicação desta matéria não obtivemos resposta.