Prazo de vacinação contra febre aftosa é prorrogado em Mato Grosso do Sul

O prazo de vacinação contra febre aftosa foi prorrogado em Mato Grosso do Sul. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (13), pelo governo do Estado. A decisão ocorreu após uma solicitação do Sindicato Rural de Corumbá. A prorrogação vale também para a campanha de vacina contra brucelose na região do pantanal.

De acordo com a assessoria do governo de Estado, os representantes do Sindicato Rural de Corumbá alegou dificuldade de manejo do rebanho devido às cheias na região. A nova data é 31 de julho de 2018.

A notícia foi destaque no Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose Animal (PNCEBT), que também traz informações sobre o saldo da balança comercial de Mato Grosso do Sul no primeiro semestre deste ano, que fechou em US$ 1.698,8 bilhão, aumento de 36,10% em relação ao apurado no mesmo período do ano passado.