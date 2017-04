Prazo para inscrições no concurso do IFMS encerra amanhã

Inscrições devem ser feitas apenas pela internet, no site do IFMS

Prazo de inscrições em processo seletivo para contratação de quatro professores substitutos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) termina amanhã. Salários variam de R$ 2.694,29 a R$ 6.155,61.

Inscrições devem ser feitas apenas pela internet, no site do IFMS. Taxa é de R$30.

Oportunidades são para as áreas de artes, biologia e informática, nos campi de Nova Andradina e Ponta Porã.

Professor substituto contratado para as áreas de biologia e informática terá carga horária semanal de 40h, com remuneração de R$ 3.575,22 para nível superior e R$ 6.155 para candidatos com doutorado.

Já o professor de artes terá carga de 20 horas semanais e salário de R$ 2.694,298 (graduação) e R$ 3.763,07 (doutorado).

Para se candidatar é necessário ter formação na área e não ser ocupante de cargo, emprego ou função em regime de dedicação exclusiva, além de não ter sido contratado como professor substituto nos últimos dois anos.

Seleção será feita por meio de prova escrita e prova de títulos. Prova será no dia 29 de abril, nos dois municípios onde há vagas.

Resultado preliminar será divulgado no dia 2 de maio e o final no dia 10 do mesmo mês.