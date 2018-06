Prazo para jovens realizar o alistamento militar termina dia 30 de junho

Os jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2018, devem se alistar no serviço militar. Para isso, é preciso acessar a página oficial do processo ou comparecer a uma Junta de Serviço Militar próxima da residência onde mora.

O prazo para realizar o alistamento termina no próximo dia 30 de junho. Quem perder a data limite deverá comparecer à Junta mais próxima de sua casa, pagar a multa e, então, realizar o alistamento.

Quem não realizar o alistamento, ficará em débito com o Serviço Militar e não poderá, por exemplo, obter passaporte, matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino e obter carteira profissional.