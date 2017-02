Prazo para pagamento do Refis e IPTU termina hoje e lota prefeitura

O plenarinho da Prefeitura de Campo Grande ficou lotado nesta quinta-feira (9) e a previsão é que hoje (10), último dia para o pagamento último dia para pagamento do IPTU (Imposto Territorial Predial Urbano) e Refis (Programa de Conciliação Fiscal), a movimentação seja maior. Isso porque muita gente deixou para pagar na última hora.

O contribuinte que quitar os débito poderá ter os descontos e ainda concorrer aos prêmios do IPTU: três automóveis 0 km; 15 notebooks; 15 Tvs; 15 fornos microondas; cinco aparelhos de ar-condicionado.

O secretário Pedro Pedrossian Neto explica que o Programa de Conciliação Fiscal (Refis) mantém as mesmas condições de outros anos, com desconto de 90% nos juros de mora e 75% nas multas no pagamento à vista. Para o pagamento parcelado (em até 5 vezes), há redução de 75% dos juros de mora e 50% das multas.

Porém ele destaca que mesmo com a lotação de ontem muito contribuinte ainda não foi pagar. “Hoje a procura foi grande, mas ainda falta bastante contribuinte. Como todo bom brasileiro, muitos deixaram para a última hora”, destaca o secretário que garante que ninguém saírá sem ser atendido.

“Toda a equipe está mobilizada, foram chamados funcionários de outras secretarias para ajudar e a ordem é só sair daqui depois de atender o último contribuinte, nem que seja 10 ou 11 horas da noite”, conclui.

IPTU 2017

Quem pagar o IPTU até o dia 10 de fevereiro terá 10% de desconto. Já os que optarem pelo pagamento parcelado em 10 vezes terão 5% de desconto. A Prefeitura também oferece desconto para os contribuintes em dívida, que podem aderir ao Refis (Programa de Conciliação Fiscal).

O pagamento pode se efetuado nas agências bancárias credenciadas ou na Central, da Rua Arthur Jorge, 500, das 8 às 16 horas. O desconto é apenas para pagamento à vista e o contribuinte precisa estar regular com a prefeitura, sem débitos passados.

*Atualizada 11:18