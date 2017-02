Prazo para pré-matricula da Reme é ampliado

Os estudantes novos ou que perderam os prazos de pré-matrícula para estudar na Rede Municipal de Ensino (Reme) podem procurar a Central de Matrículas, na Secretaria de Educação (Semed), para conseguir uma vaga.

Mesmo faltando pelo menos cinco mil estudantes para efetivar a matrícula, a equipe da Central decidiu iniciar a designação de vagas para os alunos novos para evitar tumultos e garantir que todos os interessados consigam vagas.

A chefe da Divisão da Central de Matrículas, Adriana Cedrão, explicou que os processos são simultâneos. “Conforme ocorrem as efetivações, as informações já caem no sistema e podemos consultar as escolas onde ainda há vagas”, explica.

Adriana Cedrão também ressalta que, mesmo quem não conseguir vaga próximo de casa é importante realizar a matrícula. “Após o início das aulas podemos verificar o sistema e ver se é possível fazer uma transferência. O importante é garantir a vaga”, diz. Ela explica que a Central continua atendendo os pais para transferências e auxiliando em todo tipo de dúvida.

Quanto às vagas para os Ceinfs (Centros de Educação Infantil), no momento é possível apenas atualizar ou inserir crianças novas no cadastro. É necessário que os pais aguardem contato telefônico da equipe de matrículas.

Atendimento

Para evitar tumulto e oferecer mais conforto aos pais, a equipe da Semed está atendendo o público no Centro de Formação (Cefor), também localizado na Semed. O atendimento começou às 6 horas, já com a distribuição de pelo menos 560 senhas. A expectativa é atender, até o final do dia, pelo menos duas mil pessoas O atendimento especial para cadastro na Central de Matrículas acontece até o dia 10 de fevereiro.

Ao entrar no Cefor, o pai retira uma senha e aguarda no auditório para ser chamado em uma das salas de atendimento. Os alunos que já estudam na Reme e ainda não efetivaram a matrícula precisam procurar a secretaria da escola onde irão estudar para realizar a efetivação.