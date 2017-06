Prazo para solicitação de atendimento por nome social no Enem termina hoje

Termina neste domingo (3), prazo para estudantes que precisam de atendimento especializado ou que querem ser identificados pelo nome social durante o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O uso do nome social por transexuais ou travestis deve ser solicitado exclusivamente na Página do Participante do Enem. O candidato deve enviar formulário específico pelo sistema, acompanhado de foto e documento de identificação.

No dia do exame, eles deverão ser tratadas pelo nome com o qual se identificam e não pelo que consta no documento de identidade.

Desde 2014, o Enem recebe o cadastro para o uso do nome social. O número de inscrições subiu de 102, na edição de 2014, para 278 na edição de 2015.

Os participantes travestis e transgêneros também têm garantido o direito de usar o banheiro do gênero com o qual se identificam.