Rapaz de 24 anos foi preso por transportar quase uma tonelada de maconha escondida em fundo falso de carreta bitrem, na manhã de terça-feira (18), na MS-386, entre Ponta Porã e Amambai.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), suspeito conduzia a carreta com dois semi reboques vazios e informou que carregaria o veículo com soja em Amambai e faria o transporte do grão até Santos (SP).

Segundo apurou o site Ponta Porã Informa, o motorista apresentou contradições e foi veículo foi encaminhado para a base da PRF em Amambai, onde foi feita revista e foram encontrados fundos falsos nos dois semi reboques, onde estavam escondidos 902 tabletes de maconha, que totalizaram 890 quilos da droga.

Diante do flagrante, motorista confessou que receberia R$ 30 mil para transportar o entorpecente de Ponta Porã até Santos.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi indiciado por tráfico de drogas. Carreta e maconha foram apreendidas.