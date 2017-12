Pré-matrícula da Reme para novos estudantes começa hoje

A pré-matrícula para estudantes que ainda não estudam na Rede Municipal de Ensino (Reme) começam nesta sexta-feira (1°). O prazo termina dia 22 de dezembro e as designações para estes alunos acontecerão no dia 11 de janeiro de 2018.

A pré-matrícula dos alunos novos pode ser feita de três maneiras: pela internet, através do site; pelo telefone 08006151515 ou ir direto até a Central de Matrículas.

Os pais podem optar por três escolas, de acordo com suas necessidades. A Central fará a designação de acordo com a necessidade indicada pela família, mas também observando a disponibilidade de vaga da unidade escolar.

A chefe da Central de Matrículas, Adriana Cedrão, alerta que o ato de realizar a pré-matrícula não garante a vaga para a criança. Para isso, é preciso que os pais dos alunos novos também busquem a escola para a qual o filho foi designado para efetivar o processo, o que deverá ser feito entre os dias 11 e 16 de janeiro de 2018.

Vagas

Em 2018, a Prefeitura de Campo Grande vai criou 2.285 e vai oferecer 8,5 mil vagas para a Educação Infantil, que compreende desde o berçário até a Pré-Escola II. Para o ensino fundamental serão oferecidas 5.757.

“Graças ao esforço de vocês aumentamos as oportunidades para essas crianças. Fizemos isso com muito trabalho e criatividade. Nossas equipes também já estão trabalhando para garantir a limpeza das unidades escolares, a merenda, o uniforme e o material escolar no primeiro dia de aula”, destacou o prefeito Marquinhos Trad.