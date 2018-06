Preço do diesel chega a R$ 3,29 na capital

O preço do óleo diesel diminuiu após a redução da alíquota do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de 17% para 12%, nesta semana em Campo Grande.

Alguns postos de gasolina comercializam o derivado a R$ 3,29, depois de o valor chegar a R$ 3,99 após a greve dos caminhoneiros, com tendência de continuar em declínio.

Uma nova pesquisa da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) dos preços de combustíveis na capital, deve confirmar a redução crescente do preço do diesel.

O preço dos combustíveis ainda oscila em Mato Grosso do Sul, mas o mercado começa a se estabilizar e o valor mínimo do óleo diesel na bomba na semana passada, em Campo Grande, chegou a R$ 3,344, conforme levantamento preliminar do Procon-MS.

De 16 a 23 de junho, pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP), apontou o diesel em R$ 3,399 na capital, com variação de R$ 0,055. O preço médio ainda apresentava alta: R$ 3,476.

A partir da reduçaõ da alíquota do ICMS do diesel, o preço do derivado passou de R$ 3,417 para R$ 3,344, com redução de R$ 0,083, conforme a última pesquisa realizada pelo Procon-MS.