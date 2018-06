Preço do leite ao produtor subiu pelo quarto mês consecutivo

Quarto mês de alta para o produtor de leite. No pagamento de maio, referente ao leite entregue em abril, os reajustes variaram de 1,0% até 6,0%, frente ao pagamento anterior. Segundo levantamento da Scot Consultoria, a média nacional ponderada dos 18 estados pesquisados ficou em R$1,116 por litro, sem o frete.

Além da queda na captação em função da entressafra no Brasil Central e região Sudeste, a greve dos caminhoneiros no final de maio e a dificuldade de coleta do leite nas fazendas e o escoamento dos lácteos até o consumidor final trouxeram incertezas e especulações ao mercado interno de forma geral.



Muitos laticínios interromperam a captação ou reduziram o volume de leite coletado nas duas últimas semanas de maio, o que deu sustentação, por exemplo, aos preços no mercado spot e produtos lácteos no atacado e varejo. Segundo o índice Scot Consultoria de Captação de Leite, em abril, considerando a média nacional, houve queda de 2,8% no volume de leite coletado e em maio, de acordo com dados parciais, sem considerar os efeitos totais da greve, caiu 2,2%.



Esta queda em maio será maior quando consolidarmos os números, pois os efeitos da greve não foram contabilizados totalmente e muitos laticínios ainda não tinha ideia do tamanho do prejuízo. Para o pagamento a ser realizado em junho, referente a produção de maio, 88,0% dos laticínios pesquisados pela Scot Consultoria acreditam em alta do preço do leite ao produtor, 11,0% falam em manutenção e 1,0% estima queda no preço do leite para o produtor, frente ao pagamento anterior.



Um ponto importante é que o mercado, antes da greve, vinha dando sinais de que os reajustes seriam menores daqui para frente. Ou seja, os preços ao produtor subiriam até julho/agosto, mas em um ritmo menor que o observado nos pagamentos anteriores. Com a greve, o viés de alta ganhou força e as intensidades dos aumentos deverão ser maiores que o previsto antes da greve, até que o mercado se regule.



Para saber mais sobre o mercado de leite, custos de produção, clima, preços dos lácteos no atacado e varejo e expectativas para a cadeia assine o Relatório de Mercado de Leite da Scot Consultoria. Mais informações em: Relatório de Mercado de Leite da Scot Consultoria.