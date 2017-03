Preços dos ovos de Páscoa variam até 54%, na Capital, de acordo com pesquisa do Procon

A variação de preço dos ovos de Páscoa podem chegar a 64% em Campo Grande, é o que aponta uma pesquisa de preços de chocolates de Páscoa verificados em nove estabelecimentos e divulgado nesta quinta-feira (30).

O levantamento foi realizado entre os dias 13 e 21 de março pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS) eabrange 98 itens entre ovos de chocolate e bombons.

A pesquisa indica os estabelecimentos com maior número de itens com menor preço e maior preço. Os produtos com maior variação de preço entre os estabelecimentos são o Shot de 236g e o Lacta ao Leite de 196g, que podem ser encontrados de R$ 23,50 a R$ 36,30, uma variação de 54,47%.

Conforme destaca o superintendente do Procon/MS, Marcelo Salomão, com acesso à pesquisa o consumidor poderá economizar até 54%. A média da variação de preços pesquisados entre os estabelecimentos foi de 23,66%. Marcelo orienta o consumidor a comparar preço e peso dos ovos ao adquirir o produto e não apenas a numeração do ovo, pois cada empresa possui uma numeração diferente.

O levantamento inclui ainda um comparativo com os preços de 2016. De acordo com os dados, houve aumento de 10,46% nos preços médios dos chocolates comercializados em 2017 em relação a 2016: 53 itens tiveram aumento de preços, que chegou a 79,56% em relação aos preços médios, e 10 tiveram decréscimo.

O produto Frozen Chocolate ao Leite de 90g que custava, em média, R$ 29,99 no ano passado, em 2017, foi encontrado por R$ 14,99 nesse levantamento, uma redução de cerca de 50% no preço. O que mais subiu foi o Laka Meio Diamante Negro 205g, cujo preço médio era de R$ 31,80 e passou a R$ 57,10. Nessa última análise foram incluídos apenas os itens encontrados com o mesmo peso em relação à pesquisa do ano passado.