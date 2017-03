Prefeito aproveita fim de semana para vistoriar obras de tapa-buraco

Na manhã deste sábado (11), o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, aproveitou para vistoriar a obra da operação tapa-buraco, que acontece na Avenida Mato Grosso entre a Rua Alagoas e Avenida Ceará.

O prefeito vem fazendo o acompanhamento das obras desde o início de sua gestão, que em dois meses, já tapou cerca de 38.377 buracos, que alinhados, equivalem à recuperação de quase 19 quilômetros de vias públicas. Desde a retomada do tapa-buraco, o número de frentes de serviço aumentou de 7 para 20 e ainda neste mês, deve ser ampliado para 30.

“Fiscalização de empresas privadas é obrigação do gestor público. Até porque quem paga é a população. A partir do momento em que você cobra o serviço de qualidade, você devolve a credibilidade para a população”, afirmou Marquinhos.

Essa operação faz parte do investimento de R$ 20 milhões na recuperação do pavimento asfáltico da cidade, assegurado pelo convênio firmado com o Estado, que vai repassar R$ 10 milhões e contrapartida no mesmo valor por parte do município.