Prefeito consegue retorno de demitidos da Omep e Seleta

As recreadoras, funcionárias terceirizadas e outros demitidos da Ompe e Seleta podem começar a comemorar. O prefeito Marquinhos Trad (PSD) anuncia hoje em reunião que conseguiu reverter junto ao MPE (Ministério Público Estadual) e a Justiça a volta dos funcionários que foram demitidos após decisão judicial.

A informação foi confirmada pelo Vereador Chiquinho Telles (PSD) que é líder do prefeito na Casa de Leis. “Ele trabalhou para isso e vamos colocar a cidade nos eixos. São milhares de famílias e o caminho é esse, que essas famílias continuem trabalhando”, apontou Telles.

O prefeito Marquinhos confirmou e afirmou que mais informações serão repassadas a tarde em uma reunião na Câmara. Já o vereador Valdir Gomes (PP) que é presidente da Comissão de acompanhamento do caso formada na Câmara Municipal pontuou que os detalhes serão explicados. “Uma reunião deve selar a boa notícia hoje às 14h e na segunda-feira os trâmites serão para discutir como será feito o pagamento”, garantiu Gomes, que se disse feliz com o desfecho do caso.