Prefeito de Nova Andradina reverte cassação no TRE

Por 5 votos a 1, o prefeito eleito por Nova Andradina, José Gilberto Garcia (PR) e seu vice Newton Luiz de Oliveira, reverteram na tarde desta quarta-feira (27) a decisão do juiz José Henrique Kaster Franco, da 5ª Zona Eleitoral sobre a cassação de seus mandatos.

Na época da decisão do juiz também foi declarada a inelegibilidade dos representados por 8 anos a contar desta eleição e cassação do diploma de ambos. A denúncia feita era de que o vice era diretor da Rádio Excelsior e que laudos técnicos constataram que a emissora não teria cumprido o plano de mídia das inserções, favorecendo nos horários de maior audiência as propagandas do atual prefeito José Gilberto Garcia e do vice Newton Oliveira.

Indagado sobre a decisão de hoje, Garcia diz que é mais uma batalha vencida, mas tem consciência que guerra ainda não acabou. “A justiça foi feita e é mais uma vitória para nós, mas ele [Roberto Hashioka] não se conforma. Vai recorrer no Supremo”, diz Garcia.