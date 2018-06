O prefeito do município de Paranhos, Dirceu Bettoni (PSDB), continua internado na Unidade deTerapia Intensiva (UTI), no Hospital do Coração localizado em Dourados, após o atentado que sofreu na última quinta-feira (14). A informação foi passada pela assessoria de imprensa do executivo neste sábado (16).

De acordo com o JPNews, Bettoni apresentou uma melhora significativa, contudo, ainda vai continuar sedado no hospital.

Conforme o site de notícias, o prefeito passaria por duas cirurgias neste sábado, entretanto, os procedimentos médicos foram adiados.