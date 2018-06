Prefeito de Paranhos sofre atentado ao chegar em casa

O prefeito do município de Paranhos, Dirceu Bettoni (PSDB) sofreu um atentado por disparos de arma de fogo no final da tarde desta quinta-feira (14).

Segundo as informações do A Gazeta News, Bettoni chegava em casa quando foi atingido pelos disparos.

Ele foi socorrido e levado para o hospital municipal da cidade, onde recebeu os primeiros socorros, e em seguida foi encaminhado para Amambai, município com melhores recursos médicos, a pedido do prefeito de Amambai, Dr. Edinaldo Bandeira.

Dirceu Bettoni foi atingido na região da boca, um segundo no ombro esquerdo e um terceiro tiro na região do abdome, onde a bala ficou alojado internamente, precisando de maiores cuidados, tendo em vista o risco de hemorragia.

Bettoni foi atendido em uma unidade de saúde de Amambai e depois encaminhado para o Hospital do Coração, em Dourados, unidade médica com melhor aparelhagem. Ele passará por cirurgia para a retirada do projétil e inspira cuidados de ordem vascular por conta do ferimento no ombro.

A suspeita é de que os autores estavam de moto. Policiais civis e militares investigam o caso.