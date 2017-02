Uber: Prefeito diz que não quer cenário de confronto na Capital

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) afirmou em coletiva de imprensa sobre o decreto municipal que regulamenta o serviço de transporte do aplicativo Uber na manhã desta segunda-feira (27), que não quer que a cidade se torne cenário de confronto, como aconteceu em locais onde as prefeituras demoraram a se posicionar.

Na coletiva que contou com a presença de representantes do aplicativo Uber o prefeito anunciou que o número limite de motorista do aplicativo vai dobrar de 490 iniciais para 980. E esclareceu que não vai criar mecanismos que onerem os serviços, portanto, no que depender da prefeitura, as corridas não vão encarecer.

O selo de identificação dos veículos, ponto polêmico do decreto, ficará a cargo da Agetran, não onerando os motoristas. Os motoristas também deverão fazer um curso de qualificação de condutor do veículo que será concedido gratuitamente pela Funsat.

De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura a regulamentação visa garantir a segurança dos usuários em Campo Grande. Para isso os dados dos motoristas serão compartilahdos com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).

A Prefeitura também garantiu a realização de audiências públicas para que todos sejam ouvidos. A portaria garante 180 dias para adequar a atividade.