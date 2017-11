Prefeito entrega passarela no Jardim Carioca

Foi inaugurada na manhã desta sexta-feira (17) a passarela metálica de 24 metros, que era reivindicada há uma década, no Jardim Carioca. A comunidade, antes dessa obra facilitadora da Prefeitura, se arriscava fazendo a travessia usando passarelas improvisadas, a última delas construídas em mutirão pelos próprios moradores.

A passarela inaugurada hoje, que custou R$ 97.982,48, tem um vão livre de 24 metros e 1,5 metro de largura. A Prefeitura, por meio da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social, irá determinar rondas em horários alternados nas imediações, por meio das viaturas da Guarda Civil Municipal da Base Imbirussu.

“Diante das dificuldades financeiras enfrentadas pela Prefeitura, foi necessário o envolvimento de muita gente, incluindo a equipe da Secretaria de Obras, para concretizar esse ato, principalmente para extensão da rede de energia, instalação da iluminação pública, além de executar o aterramento das cabeceiras. Embora seja uma obra simples e com um custo baixo diante dos demais projetos que envolvem a cidade. Para muitos pode parecer tão pouco, mas essa passarela representa muito para as famílias que vivem no entorno. Obra importante é aquela que cumpre seu objetivo e resolva os problemas da comunidade”, justificou o Prefeito.

Na avaliação de dona Mirian Rolon, 60 anos, que mora há 26 no Jardim Carioca, a passarela metálica “garante tranquilidade e segurança” para aproximadamente 5 mil pessoas que moram na região e que pelo menos uma vez por semana fazem a travessia. Para demonstrar seu contentamento, ela fez questão de mandar confeccionar e levar uma faixa de agradecimento pela entrega da obra.

O presidente da Associação de Moradores do Jardim Carioca, Jansen Junqueira, 60 anos, disse que embora seja uma obra de baixo investimento (custou menos de R$ 100 mil), desde 2007 – quando começaram a se instalar indústria no polo empresarial – essa passarela era cobrada pela comunidade. “A primeira passarela, neste mesmo local onde foi instalada a nova, foi arrastada pela enxurrada. No início do ano a comunidade se mobilizou, comprou material em alguns finais de semana e construiu uma passarela na continuidade da Avenida 7, que já não oferecia segurança para quem passava”.

Quem fez questão de esperar pela inauguração foi a dona Raquel Clementina, que há dois anos repete a mesma rotina: antes das 6 horas da manhã, leva de carro o marido, Paulo Cesar da Silva Olieira, até às margens do córrego, para ele atravessar o Imbirussu e fazer uma caminhada de um quilômetro até a empresa onde trabalha.

A Ponte

Está previsto para janeiro o lançamento do edital da licitação destinada a contratação do projeto de uma ponte de 25 metros, em concreto, sobre o Córrego Imbirussu, ligação do Jardim Carioca com o prolongamento da Avenida 7, com o polo empresarial Oeste, onde muitos moradores da região trabalham. A passarela também reduz em 6 quilômetros o trajeto para quem usa motocicleta ou bicicleta para se deslocar até a UPA do Jardim Santa Mônica que é a unidade de pronto atendimento mais próxima do bairro.

A contratação do projeto da ponte, que será construída em 2018 como parte da pavimentação e drenagem do Nova Campo Grande/Jardim Carioca, foi anunciada na manhã desta sexta-feira (17) pelo prefeito Marquinho Trad.

Perda da ponte

Ano passado, a prefeitura perdeu R$ 1 milhão porque o perdeu prazo para execução desta ponte, projetada para 25 metros de extensão e 10,5 metros de largura (com espaço para ciclovia). O recurso foi obtido junto à Sudeco no final de 2013 e o convênio assinado no ano seguinte.