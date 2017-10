Prefeito inaugura Base da Guarda Municipal na região do Imbirussu

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social, inaugurou nova base da Gerência Operacional da região do Imbirussu. A base atenderá 27 bairros na região, levando mais segurança e proteção a todos.

Mais centralizada da área populosa da região, a base foi escolhida junto às lideranças comunitárias de modo a suprir os anseios da população. O objetivo é aproximar cada vez mais a Guarda da comunidade, já que estudos apontam que a filosofia de polícia comunitária reduz drasticamente o índice de violência.

Para o prefeito Marquinhos Trad, a importância da nova base está exatamente no trabalho realizado em conjunto com a comunidade. “O espaço aqui foi escolhido democraticamente. Aqui serão 27 bairros atendidos, o que vai atender mais de 120 mil pessoas. Número semelhante a quarta maior cidade do estado: Dourados”, disse.

O secretário de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, frisou que cada vez mais o trabalho em conjunto com a população traz melhores resultados na diminuição da criminalidade. “É mais segurança para todos. E além deste trabalho com a comunidade, estamos atuando em conjunto com as forças de segurança públicas (PMMS, PCMS, BMMS, PRF e demais forças), garantindo mais proteção e bem estar para a população”, afirmou.

Presidente do bairro Jardim Aeroporto, Josafá Albuquerque, comemorou a nova base. “É muito bom. Aqui foi a união da comunidade com a Guarda Municipal, com a Prefeitura, para que o desejo da população fosse atendido”, disse.

Já o presidente dos bairros Santa Carmélia e Manoel Taveira, Luiz Felipe Barbosa, apostou em mais segurança. “Tenho certeza que esta base vai trazer mais segurança para todos nós. Ela está mais centralizada podendo atender as demandas com mais rapidez”, frisou.

Presidente do Zé Pereira, Silzerlaldio Oliveira, disse que a base ficou mais central. “Estamos muito felizes porque o atendimento será mais rápido”, afirmou.

Autoridades aprovam nova base

A presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB/MS, Cláudia Paniago, frisou a importância do trabalho junto à comunidade. “Estar perto da população está provado que ajuda reduzir a violência e facilita o atendimento. Esta integração com a comunidade só traz benefícios”, afirmou.

De mesma opinião, o vice-presidente da Comissão Permanente de Segurança Publica da Câmara Municipal, o vereador Odilon Oliveira Junior, salientou a melhora na segurança. “É graças a projeto como este que a cidade tem cada dia mais tranquilidade. A responsabilidade por uma cidade melhor é de todas, e o trabalho conjunto com a população, demonstra que junto podemos mais”, finalizou.