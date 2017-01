Prefeito promete reforço no serviço tapa-buracos até sexta-feira

Até a próxima sexta-feira (6), o trabalho de tapa-buracos ganhará o reforço de 10 equipes. A definição saiu de uma reunião que o prefeito Marquinhos Trad manteve na tarde desta segunda-feira com os representantes das três empresas com contratos para execução do serviço. Atualmente, a Selco, Pavitec e Wala Engenharia mantêm sete frentes de serviço na cidade.

Com a ampliação da estrutura, segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, se o tempo ajudar, cada equipe terá condição de recuperar diariamente entre 150 e 200 metros de pavimento. Neste ritmo, a expectativa é de que em 120 dias seja possível tapar os buracos de 80% dos trechos mais críticos da malha viária.

Conforme relato dos empresários, o tapa-buraco ficou suspenso nos meses de setembro, outubro e novembro, o que agravou a situação crítica de manutenção das ruas.

Na reunião de hoje, o prefeito reafirmou sua decisão de pagar em dia pelos serviços executados a partir de agora e definir um cronograma de quitação dos débitos que a prefeitura acumulou ano passado.

Para garantir um serviço de maior durabilidade, haverá o recorte dos buracos, recomposição da base, compactação e aplicação do pavimento que será impermeabilizado.

Como os contratos atuais vencerão nos próximos 90 dias, Marquinhos Trad espera o desfecho da ação judicial que suspendeu o processo de licitação dos novos contratos. Ele pretende reduzir de R$ 4,5 para R$ 3,2 milhões a despesa mensal com tapa-buracos. “Literalmente vamos pechinchar. Queremos fazer mais, gastando menos, sem o comprometimento da qualidade do serviço”, concluiu