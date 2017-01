Prefeito ressalta a urgência da melhora da saúde em posse da nova diretoria do Sinmed-MS

Durante posse da nova diretoria do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul (SinMed/MS), que irá atuar no triênio 2017-2020, o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, lembrou que a melhoria da saúde pública é o principal anseio da população. A solenidade aconteceu na noite de sexta-feira (20).

Marquinhos apontou que durante pesquisas realizadas no último pleito eleitoral, quase 85% de todos os municípios indicaram a saúde como a prioridade que deve ser enfrentada pelos novos gestores. “Razão do porquê Campo Grande não poderia ficar de fora de um evento, que para muitos é uma formalidade de protocolo, mas para mim, é algo extremamente relevante, principalmente no sacerdócio que vocês exercem na nossa cidade”, disse.

Ele ainda contou que tem andado em todos os lugares onde é praticada a saúde pública e constatado as dificuldades que o município oferece para a profissão médica. “Eu espero contar com a ajuda de cada um de vocês, com o apoio, para que possamos dar ao campo-grandense o verdadeiro juramento de Hipócrates, que faz com que vocês atendam com dedicação, com abnegação, e acima de tudo com o coração”, reforçou o prefeito.

O novo presidente, Flávio Freitas Barbosa, começou seu discurso pontuando saber que a gestão não será fácil, mas tem a total confiança e o apoio da diretoria e dos demais membros do sindicato para fazer uma boa representação sindical. “Esse é o nosso objetivo. Sei que grandes desafios nos aguardam. Precisamos da atuação efetiva de todos nós. Não se vence uma guerra sem um bom exército”, disse.

Ele ainda pontuou que a luta sindical se faz em cima da construção de ações bem definidas, objetivos bem traçados, e que levam ao sucesso das batalhas. “O sucesso de cada atividade culmina com a melhoria das nossas condições de trabalho. Já conquistamos muito, contudo reconheço que há ainda muito o que fazer”, concluiu.

Participaram da solenidade o ex-presidente do Sinmed/MS Waldir Shiroma, o prefeito Marquinhos Trad, o presidente da Fenam Oto Batista; o deputado federal Luiz Henrique Mandetta, a presidente da Associação Médica de Mato Grosso do Sul, Maria José Maldonado, a presidente do Conselho Regional de Medicina Rosana Leite, o presidente eleito Flávio Freitas Barbosa.

Novos diretores

A direção do SinMed conta ainda com o Dr. Maurício Agapito Ortiz Ocariz na Diretoria Administrativa, Dr. Leandro Tortoza Rodrigues de Farias na Diretoria de Finanças e Dr. Lincoln Barbosa Guimarães na Diretoria Jurídica.

A Diretoria de Relações Institucionais fica sob a responsabilidade do Dr. Marco Antônio Leite e a Diretoria de Formação e Relações Sindicais com o Dr. Paulo Fabrício Stanke. A Diretoria de Comunicação Social, Jornalismo e Marketing sob a responsabilidade do Dr. Renato Loureiro de Figueiredo Filho.

Integram ainda o corpo administrativo, os suplentes: Dr. Daniel Rocha do Carmo, Dra. Lilian de Oliveira Miranda, Dra. Melina Gará de Oliveira Quintella, Dr. Leandro Silva de Britto, Dr. Quelpes Iuri Torres Chalegre Lalucci e Dra.Ingrid de Jesus