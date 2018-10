Ailton César Herling (PSB) prefeito da cidade de teodoro Sampaio, acabou participando de uma troca de tiros com alguns criminosos na casa do seu pai, no município que fica no interior de São Paulo.

Segundo informações o político voltava de um evento político com sua esposa e acabou revidando os tiros de dois homens que haviam invadido a casa, a arma utilizada pelo prefeito foi uma pistola calibre 380.

A filha e o pai do prefeito, acabaram saindo da residência quando escutaram os disparos, mais depois que foram ameaçados pelos criminosos, acabaram voltando para o interior da residência. Os homens acabaram fugindo antes que fosse feito qualquer tipo de comunicação com a polícia.

A suspeita da Polícia Civil é que os criminosos estavam tentando assaltar a casa, mas acabaram sendo surpreendidos com a chegada do prefeito.

Em nota, a assessoria de Herling informou que ele se colocou à disposição da polícia para colaborar com a investigação e que sua arma possui registro. A polícia recolheu a pistola para perícia. Conforme a assessoria, o prefeito não vinha recebendo ameaças. Herling está em seu segundo mandato como prefeito.