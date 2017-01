Prefeito vai nesta terça ao MPE para tentar resolver impasse da Omep e Seleta

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), se reúne na manhã desta terça-feira (3) com o procurador-geral do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP-MS), Paulo Cezar Passos. A reunião busca resolver os impasses do convênio entre a Prefeitura e a Omep e Seleta.

O prefeito espera uma solução definitiva para os trabalhadores da Omep e Seleta, que foram demitidos após decisão judicial. “Estou indo conversar com o Ministério Público Estadual (MPE) e com o Poder Judiciário para resolver a situação. Acredito que o bom senso vai operar. Vamos ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas para que as pessoas retornem para suas funções até que tenham uma situação definitiva”, detalhou.