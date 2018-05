Prefeito visita obras do Bom Retiro, em Campo Grande

O prefeito Marquinhos Trad, esteve, no bairro Bom Retiro, onde acompanhou a construção das casas das 136 famílias que moravam na favela Cidade de Deus, na tarde desta quarta-feira (23), em Campo Grande. Transferidos para a região há anos, após o fechamento do Lixão, os moradores foram capacitados para construírem as casas.

Eles passaram por um ano de capacitação, recebendo um salário mínimo e uma cesta básica da prefeitura. No curso, realizado pela Fundação Social do Trabalho, os moradores foram treinados para a função de pedreiro, eletricista, marceneiro, azulejista e pintor. Agora poderão construir suas casas no sistema de mutirão.

A arquiteta Francielli Rossi Gimenes conta que as obras estão na fase do firmamento. Já foi finalizado o canteiro de obras e agora estão na fundação.

“Estamos fazendo tudo o que precisa cavar. Ai tem um grupo que está cavando as fossas, o outro já está fazendo a locação dos baldrames, para começar a erguer as casas. O planejamento é fazer de 40 em 40 casas. Enquanto uma turma faz as fossas, a outra turma já vem assentando os tijolos. Somos em sete turmas e cada equipe é responsável por uma parte da obra. O trabalho é sempre assim, em conjunto, todos trabalhando em equipe”, disse.

A Funsat ficou responsável pelo pagamento dos moradores, por meio do Programa de Inclusão Profissional, durante o período de capacitação. Já a Agência Municipal de Habitação fez a readequação dos projetos, possibilitando a parceria com o Governo do Estado, que financiou a compra dos materiais, com custo de R$ 4,9 milhões.