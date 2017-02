Prefeito vistoria obra de tapa-buracos no bairro Monte Líbano

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) abriu sua agenda neste sábado (11) em seu gabinete, onde fez atendimento e aproveitou para discutir algumas ações com parte de seu secretariado. Em seguida, o chefe do Executivo acompanhou as equipes de tapa-buracos na rua João Pedro de Souza, no bairro Monte Líbano.

Morador do Monte Líbano há 25anos, o aposentado Jair Martins Molina aproveitou a presença do prefeito para ressaltar a qualidade dos serviços executados. “Fico feliz do serviço chegar na minha rua, mas entendo também, e concordo, que a prioridade devem ser as ruas de maior fluxo porque aí atinge mais pessoas. A população já está sentindo a qualidade do serviço que está sendo feito e vejo com satisfação que essa administração está seguindo o caminho certo”, destacou.

Marquinhos tem acompanhado com freqüência a operação tapa-buracos . Hoje, 14 equipes estão espalhadas pela cidade executando o serviço. Em todas as visitas o prefeito avalia com cuidado os serviços e exige sempre a qualidade visando a duração dos serviços.