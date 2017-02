Prefeitura abre contratação de 190 merendeiras

A Prefeitura Municipal de Campo Grande anunciou a contratação de 190 merendeiras sem concurso público. As contratações serão feitas por meio das secretarias municipais de Gestão e Educação. O edital foi publicado em diário oficial nesta quarta feita e serão contratados 190 profissionais com salários de R$ 937 para carga horária de 40 horas semanais.

Não há empecilho para disputar uma vaga, já que segundo o edital os participantes precisa apenas ter o ensino fundamental incompleto para entrar na seletiva.

As inscrições serão realizadas nos dias 9, 10 e 13 de fevereiro de 2017, das 8h às 10h30 e das 13h30 às 16h, na Escola de Governo do Município de Campo Grande - Avenida Ernesto Geisel (esquina com a Rua 26 de agosto), n. 4.009.