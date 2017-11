Prefeitura abre edital para matrículas em escolas integrais do município

A Prefeitura publicou nesta quinta-feira (23) um edital com a abertura do processo de matricula no ano letivo de 2018, para ingresso na Escola Municipal Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista e Escola Municipal “Professora Iracema Maria Vicente”.

Os interessados na matrícula para as escolas de tempo integral com jornada de, no mínimo, sete horas diárias, deverão estar cientes que o horário de funcionamento diário com os alunos é de segunda a quinta-feira das 7h30min às 16 horas e às sextas-feiras das 7h30 às 14h30 min.

Ressaltando que a pré-matrícula para o ano letivo de 2018 inicia-se no dia 24 e encerra-se no dia 30 de novembro de 2017, pela internet no site www.matriculasreme.capital.ms.gov.br, pelo telefone: 08006151515 ou na Divisão da Central de Matrículas/DCM/SEMED, na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.

A pré-matrícula não assegura a matrícula, portanto os pais e/ou responsáveis legais pelo candidato, se contemplados com a vaga, devem realizar a efetivação da matrícula conforme resultado final do processo seletivo deverá ser realizado no período de 11 a 16 de janeiro de 2018, das 7h30min às 16 horas, pelos pais e/ou responsáveis legais, pessoalmente, na respectiva escola de designação.

Para mais informações o edital está publicado no diário oficial da Capital desta quinta-feira nas páginas nove e dez.