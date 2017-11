Prefeitura abre edital para remover caçambas clandestinas das ruas da Capital

A Prefeitura publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (13) um edital para criar um termo de parceira para remoção de caçambas clandestinas das ruas de Campo Grande.

O objetivo do edital, de acordo diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno, é coibir a informalidade no setor de coleta e transporte dos resíduos da construção civil e resíduos volumosos.

“Atualmente, muitas empresas trabalham de forma clandestina. Elas cobram um valor muito menor que as empresas formais, mas não cumprem as regras e acabam por degradar o meio ambiente,a custo de menores preços”, salienta.

De acordo com o edital, “qualquer empresa de locação e transporte de caçambas metálicas estacionárias que manifestar em firmar Termo de Parceria junto à Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN) com intuito de viabilizar a remoção gratuita de caçambas irregulares das vias públicas de Campo Grande”, pode participar.

Para o presidente da Associação Campo-grandense de Locação de Bens Móveis, Bruno de Brito Curto, a medida, apesar de não ser custeada pelo poder público, e sim pelos parceiros, trará benefícios aos empresários que estão legais. “A gente faz tudo certinho e tem uma preocupação muito grande com a degradação do meio ambiente. O custo do nosso trabalho é alto porque pagamos para fazer o descarte regular. Com essa medida, além de ajudarmos o meio ambiente, ajudamos a combater a clandestinidade que é uma concorrência injusta para todos”, afirma.

Os interessados em participar do edital terão, quinze dias úteis, a partir da publicação no Diário Oficial, para comparecer à sede da Agetran, das 8 às 11 e das 13 às 16 horas, para manifestar interesse.