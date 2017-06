Prefeitura abre espaço para mulheres artesãs e empreendedoras que querem gerar renda

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para Mulher (Semu), inaugurou o Espaço “Fazendo Arte”, criado no intuito de ser referência para grupo de mulheres artesãs e empreendedoras que buscam formação para gerar renda e conhecimento para o exercício da plena cidadania.

Instalado na sede da subsecretaria, Rua 15 de Novembro – nº 1.373 – Centro, o Espaço “Fazendo Arte” objetiva a promoção do empoderamento e a emancipação de mulheres, buscando uma ação que ofereça oportunidades em duas vertentes: o empoderamento por meio da informação e a emancipação por meio da geração de renda.

Para a vice-prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, que esteve na inauguração, o início das atividades no espaço vem ao encontro do Projeto Mulheres por Amor a Campo Grande. “Estamos atentas e cuidando em nossa administração da valorização das mulheres e das políticas públicas voltadas para elas. Estamos trabalhando dia a dia para que essas políticas sejam aplicadas de forma correta, empoderando essas mulheres”, afirmou.

Ele lembrou ainda que no local serão oferecidos cursos de artesanato, todas às terças-feiras, no período vespertino, com turmas de até 20 alunas. “Vem trazer às mulheres que sofreram violência, ou mesmo que não tenham sofrido, informação e formação. Lá elas terão palestras e oportunidade de melhorar a renda. Os cursos vão empoderar essas mulheres e dar a elas capacitação para poder ter renda”, enfatizou.

Complementando, a subsecretaria de Políticas para Mulher, Carla Stephanini, explicou que o Espaço do Fazer se constitui em oportunidade para as mulheres. “Neste local elas têm a oportunidade de aprender e gerar renda, por meio dos cursos que serão oferecidos, mas também terão informações e empoderamento para o exercício da plena cidadania. É a gestão municipal inovando com propostas emancipatórias”, finalizou.

Os cursos serão oferecidos todas às terças-feiras, no período vespertino, nas dependências da própria subsecretaria, que dispõe de sala no andar térreo compatível para o desenvolvimento da proposta, podendo acolher turmas de até 20 alunas.