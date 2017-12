Prefeitura abre inscrição para cadastro reserva de professores

As inscrições poderão ser realizadas até 15 de janeiro de 2018

A prefeitura de Campo Grande abriu nesta terça-feira (5) o cadastramento de professores que irão compor o quadro de reserva para atuar na Rede Municipal de Ensino (Reme), em vagas que surgirem durante o ano letivo de 2018, por necessidade temporária de excepcional interesse público, ou para desenvolverem projetos de curta duração.

O edital com as regras para o cadastramento está publicado na edição desta terça-feira (5), do Diário Oficial de Campo Grande, a partir da página 3.

As inscrições poderão ser realizadas até 15 de janeiro de 2018, via internet, no endereço www.campogrande.ms.gov.br/semed, link cadastramento de professores temporários/2018. Os interessados devem acessar o site a partir das 18 horas desta terça-feira.

O interessado em se cadastrar no quadro de reserva de professores temporários poderá fazê-lo em até duas habilitações. Poderão se inscrever professores com ou sem vínculo efetivo com a Reme, que devem preencher uma ficha de inscrição, em que deverá informar seus dados pessoais e profissionais.

Para confirmar a inscrição, o candidato deverá imprimir o comprovante, que vai atestar o registro no quadro reserva. A lista preliminar dos inscritos será divulgada no Diogrande, após o período de inscrição.

Após o prazo de recurso, realizadas as análises, será publicada a lista oficial dos inscritos no quadro de reserva de professor temporário, e não serão mais aceitas outras formas de comprovação de inscrição.

Informações sobre a documentação e demais exigências necessárias para o cadastramento podem conferidas no diário oficial.